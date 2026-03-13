Mérite-t-il l'Ordre du Canada?

La pétition lancée par un député conservateur de l’Ontario visant à obtenir l’Ordre du Canada pour l'ex-commentateur Don Cherry crée des remous d'un océan à l'autre.

Si le chef Pierre Poilievre a d'abord appuyé l'initiative, cette position crée un malaise profond au sein du caucus québécois et chez les francophones à travers le pays.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas réagir à cette campagne d'un député conservateur visant à obtenir l’Ordre du Canada pour Don Cherry.

Il rappelle que Cherry a multiplié les propos méprisants envers les «French guys» durant sa carrière, ce qui place le Parti conservateur dans une position délicate à l'approche des prochaines élections.

Autres sujets abordés: