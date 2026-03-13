 Aller au contenu
Société
Le sujet le plus abordé sur Internet

Angine de Poitrine fait parler dans les bulletins de nouvelles du monde entier

par 98.5

0:00
5:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mars 2026 09:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Angine de Poitrine fait parler dans les bulletins de nouvelles du monde entier
Les humeurs de Fred / Cogeco Média

Guerre en Iran, verglas et prix de l'essence: l'actualité cette semaine n'a pas été de tout repos, mais c'est surtout Angine de poitrine lors de son passage à Tout le monde en parle qui a fait parler.

Le chroniqueur Frédéric Labelle s'amuse à découvrir comment les animateurs de nouvelles du monde entier nomment le groupe de musique.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle et son tour d'actualité virale au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Autres sujets abordés

  • Les joueurs des Canadiens essaient de nommer les stations de la STM dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux;
  • Armoire PMM du controversé Sarto Lacroix à Québec déclare faillite, rapporte le Journal de Montréal;
  • Ce vendredi est la date limite pour devenir membre de la CAQ avant la course à la chefferie: «Le concours pour la meilleure job d'été», selon Frédéric Labelle.

Vous aimerez aussi

L'Iran a lancé des frappes de drones et de missiles sur plusieurs pays du Golfe
Lagacé le matin
L'Iran a lancé des frappes de drones et de missiles sur plusieurs pays du Golfe
0:00
22:11
Les meilleurs rabais: quoi surveiller dans les circulaires cette semaine?
Le Québec maintenant
Les meilleurs rabais: quoi surveiller dans les circulaires cette semaine?
0:00
6:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Sketch viral: «J'ai travaillé deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin
Rattrapage
LOL: Qui rira le dernier
Sketch viral: «J'ai travaillé deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin
«Différent comme toi»: 10 ans de solidarité pour la Fondation Véro & Louis
Rattrapage
Nouvelle campagne
«Différent comme toi»: 10 ans de solidarité pour la Fondation Véro & Louis
Meurtre dans un dépanneur: l'image qui bouleverse Régis Labeaume
Rattrapage
La tragédie et les dommages collatéraux
Meurtre dans un dépanneur: l'image qui bouleverse Régis Labeaume
Facebook Marketplace: l'IA à la rescousse pour gérer les acheteurs fatigants
Rattrapage
«Est-ce que cet article est toujours disponible?»
Facebook Marketplace: l'IA à la rescousse pour gérer les acheteurs fatigants
«Faudra faire un blocus, un boycott, montrer notre désaccord» -Simon Delisle
Rattrapage
Retour de Julien Lacroix chez Juste pour rire
«Faudra faire un blocus, un boycott, montrer notre désaccord» -Simon Delisle
«On a déclenché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences exactes»
Rattrapage
Guerre en Iran
«On a déclenché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences exactes»
Don Cherry: «C'est un monsieur qui est antifrancophone» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Mérite-t-il l'Ordre du Canada?
Don Cherry: «C'est un monsieur qui est antifrancophone» -Dimitri Soudas
Flambée du diesel: «On est à presque 25% d'augmentation» -Marc Cadieux
Rattrapage
L'industrie du camionnage frappée de plein fouet
Flambée du diesel: «On est à presque 25% d'augmentation» -Marc Cadieux
Un commis de dépanneur a été poignardé à mort sur le Plateau-Mont-Royal
Rattrapage
Le suspect doit comparaître vendredi matin
Un commis de dépanneur a été poignardé à mort sur le Plateau-Mont-Royal
Christine Fréchette et Bernard Drainville présentent leurs visions du Québec
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Christine Fréchette et Bernard Drainville présentent leurs visions du Québec
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
Rattrapage
Forfaits cellulaires et internet
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
Travailleurs étrangers: annonce imminente du ministre Joël Lightbound
Rattrapage
Renouvellement des permis de travail?
Travailleurs étrangers: annonce imminente du ministre Joël Lightbound
Jake Paul: de boxeur à politicien?
Rattrapage
Influenceur et pugiliste
Jake Paul: de boxeur à politicien?
Incident impliquant Radko Gudas: un geste qui pourrait lui coûter cher
Rattrapage
Un coup de genou à Auston Matthews
Incident impliquant Radko Gudas: un geste qui pourrait lui coûter cher