Le sujet le plus abordé sur Internet

Guerre en Iran, verglas et prix de l'essence: l'actualité cette semaine n'a pas été de tout repos, mais c'est surtout Angine de poitrine lors de son passage à Tout le monde en parle qui a fait parler.

Le chroniqueur Frédéric Labelle s'amuse à découvrir comment les animateurs de nouvelles du monde entier nomment le groupe de musique.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle et son tour d'actualité virale au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

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