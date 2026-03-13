La sécurité est à «son maximum»

Le Super Bowl des amateurs et amatrices de cinéma, les Oscars, aura lieu ce dimanche à Hollywood.

Une crainte demeure sur la côte ouest-américaine: les autorités locales et les chaînes de nouvelles se contredisent quant aux menaces qui planent selon lesquelles des drones iraniens pourraient s'abattre sur la Californie.

Notre correspondant Henry Arnaud observe que des hélicoptères volent au-dessus de l'État américain et explique que la sécurité devrait être à «son maximum» lors des Oscars.

Écoutez le correspondant à Hollywood Henry Arnaud commenter la situation au Québec maintenant, vendredi en début de soirée.