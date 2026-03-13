Le chroniqueur Régis Labeaume a été profondément ému par une photographie de presse publiée dans le Journal de Montréal, montrant une proche de l'homme poignardé à mort dans un dépanneur, entourée de policiers.

Pour lui, cette image de Maxime Deland illustre avec une force rare l'ampleur de la tragédie et les dommages collatéraux qu'un tel acte peut provoquer.

Écoutez Régis Labeaume aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'ancien maire de Québec estime que la diffusion de cette photo est d'une grande utilité publique.

Elle permet, selon lui, d'éviter que des crimes aussi crapuleux ne tombent dans la «banalité» du quotidien.

Il a également tenu à souligner le travail délicat et psychologique des policiers sur place, qui ont dû intervenir avec empathie auprès de la dame en crise tout en gérant une chasse à l'homme efficace dans le métro de Montréal.

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