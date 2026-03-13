Histoire de résilience

Amputée des deux bras et des deux jambes après avoir été ravagée par la bactérie mangeuse de chair, l'artiste Marie-Sol St-Onge fait contre-attaque avec son arme la plus redoutable: l'humour!

Elle explique que sa clé du bonheur est d'être entourée des gens qu'elle aime et de faire ce qui la passionne, bien qu'elle admette elle aussi être atteinte par tout ce qui se passe dans l'actualité

Écoutez Marie-Sol St-Onge, artiste peintre, raconter son histoire inspirante au micro de Frédéric Labelle et Nathalie Normandeau, vendredi après-midi.

Marie-Sol est amputée depuis 14 ans et doit faire chaque jour le deuil des activités qu'elle n'est plus en mesure de faire.