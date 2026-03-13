L'industrie du camionnage frappée de plein fouet

À l'instar du prix du baril de pétrole qui explose en raison du conflit au Moyen-Orient, le prix du diesel suit une courbe exponentielle, atteignant des sommets qui inquiètent l'industrie du camionnage.

Cette hausse n'affecte pas uniquement les transporteurs, mais risque de créer un effet domino sur l'ensemble de l'économie québécoise, touchant tant le secteur manufacturier que le panier d'épicerie.

Écoutez le PDG de l'Association du camionnage du Québec (ACQ), Marc Cadieux, faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.