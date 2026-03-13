Le suspect doit comparaître vendredi matin

Un drame a secoué le quartier Plateau-Mont-Royal, jeudi matin, alors qu'un commis de dépanneur a été poignardé à mort lors d'un vol qui a dégénéré.

La victime, qui travaillait dans un commerce situé à proximité du métro Laurier, a succombé à ses blessures après l'agression.

L'enquête, qui a mobilisé plus d'une centaine de policiers, a mené à l'arrestation d'un suspect au complexe Desjardins environ deux heures après l'appel initial à la police.

Écoutez la commandante à la section des crimes majeurs du SPVM, Mélanie Dupont, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Interrogée sur le mobile du crime, elle souligne que plusieurs hypothèses sont analysées, notamment celle du vol d'une simple canette de bière, une information qui devra toutefois être corroborée par l'enquête judiciaire.

Le suspect, qui était blessé à la main lors de son arrestation, doit comparaître devant la cour ce vendredi matin.

Il s'agit du cinquième homicide à survenir sur le territoire montréalais depuis le début de l'année 2026.