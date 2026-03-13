Un coup de genou à Auston Matthews

Le défenseur des Ducks d'Anaheim, Radko Gudas, est de nouveau au cœur de la controverse après avoir asséné un coup de genou à la vedette des Maple Leafs, Auston Matthews.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Jean-François Baril, ce geste gratuit, survenu alors que Gudas avait raté sa mise en échec initiale, est non seulement dangereux pour la carrière d'un joueur, mais risque fort de mener à une suspension de la part de la Ligue nationale.

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