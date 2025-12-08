Valérie Lebeuf va à leur rencontre

Chaque année, la journaliste de Cogeco Nouvelles, Valérie Lebeuf, va à la rencontre de jeunes de la DPJ dans le cadre de la campagne de Noël de la Fondation des jeunes. Elle présentera des témoignages tout au long de la semaine.

Pour elle, il s'agit d'une belle manière de voir concrètement où va l'argent des dons et à quel point c'est important pour les jeunes qui en bénéficient.