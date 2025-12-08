 Aller au contenu
Société
Valérie Lebeuf va à leur rencontre

Enfants de la DPJ: «Ce sont des jeunes tellement résilients»

le 8 décembre 2025

Enfants de la DPJ: «Ce sont des jeunes tellement résilients»
Valérie Lebeuf / Cogeco Média

Chaque année, la journaliste de Cogeco Nouvelles, Valérie Lebeuf, va à la rencontre de jeunes de la DPJ dans le cadre de la campagne de Noël de la Fondation des jeunes. Elle présentera des témoignages tout au long de la semaine.

Pour elle, il s'agit d'une belle manière de voir concrètement où va l'argent des dons et à quel point c'est important pour les jeunes qui en bénéficient. 

«J'ai eu droit à des rencontres touchantes, des jeunes tellement résilients, des jeunes qui ont envie d'avoir un meilleur avenir parce qu'on sait que l'enfance n'a pas été facile pour plusieurs d'entre eux.»

Valérie Lebeuf

En ce lundi, Valérie Lebeuf partage sa rencontre avec Angel, une étudiante de 18 ans. La DPJ est entrée dans sa vie alors qu'elle n'était qu'un bébé naissant.

Écoutez l'entrevue qu'elle a accordée à la journaliste de Cogeco Nouvelles lors de l'émission Lagacé le matin où elle parle de son parcours, du soutien de la Fondation des jeunes et de l'impact de son travailleur social dans sa vie. 

«Je me souviens, qu'au secondaire, pour moi le Cégep, ce n'était pas important et que j'allais juste travailler. En retournant à la DPJ, mon travailleur social m'a poussé et ça m'a donné envie d'aller au Cégep. [...] Je suis la première de ma famille à avoir un diplôme et à aller au Cégep.»

Angel

Pour faire un don pour la campagne de Noël de la Fondation des jeunes, cliquez ici.

