«Est-ce que cet article est toujours disponible?»

Meta, la maison mère de Facebook, déploie l'intelligence artificielle pour automatiser les échanges sur Maketplace notamment.

Cette technologie vise à filtrer les messages redondants et à répondre aux questions dont les réponses se trouvent déjà dans la description, offrant ainsi un répit aux vendeurs exaspérés par le manque de sérieux de certains utilisateurs.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle expliquer comment l'IA compte améliorer l'expérience sur de telles plateformes, vendredi, à Lagacé le matin.

L'IA ne s'arrêtera pas là: Tinder prévoit également d'utiliser des algorithmes plus poussés pour s'éloigner de sa réputation d'application de rencontres éphémères.

En analysant les goûts musicaux et les centres d'intérêt, l'IA tentera de créer des connexions plus authentiques et durables, répondant ainsi à l'épuisement émotionnel ressenti par 78 % des utilisateurs d'applications de rencontre.