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Économie
Forfaits cellulaires et internet

Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mars 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Le CRTC interdira prochainement aux géants des télécommunications de facturer des frais d’activation, de modification ou d’annulation pour les services cellulaires et Internet. 

Cette mesure, qui entrera officiellement en vigueur le 12 juin 2026, vise à éliminer ce que l'organisme qualifie de «freins à la concurrence» en facilitant le passage d'un fournisseur à un autre sans pénalité financière.

Concrètement, quels seront les impacts dans le portefeuille des consommateurs?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond commenter cette récente décision du CRTC, vendredi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé:

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