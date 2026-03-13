Forfaits cellulaires et internet

Le CRTC interdira prochainement aux géants des télécommunications de facturer des frais d’activation, de modification ou d’annulation pour les services cellulaires et Internet.

Cette mesure, qui entrera officiellement en vigueur le 12 juin 2026, vise à éliminer ce que l'organisme qualifie de «freins à la concurrence» en facilitant le passage d'un fournisseur à un autre sans pénalité financière.

Concrètement, quels seront les impacts dans le portefeuille des consommateurs?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond commenter cette récente décision du CRTC, vendredi, à Lagacé le matin.

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