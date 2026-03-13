Nouvelle campagne

Véronique Cloutier était de passage à l'émission de Patrick Lagacé vendredi pour lancer la 10e édition de la campagne «Différent comme toi», dont les profits permettent de bâtir et d'opérer des milieux de vie adaptés pour les personnes autistes de 21 ans et plus.

Écoutez l'animatrice, productrice et femme d'affaires, Véronique Cloutier, à ce sujet vendredi, à Lagacé le matin.

La cofondatrice de la Fondation Véro & Louis explique que cette initiative, qui a débuté avec un simple t-shirt il y a une décennie, est devenue une véritable collection de vêtements.

Pour ce 10e anniversaire, l'artiste LeBicar a illustré une édition spéciale mettant en vedette son personnage «Bloom».

Au-delà de la collecte de fonds, la campagne vise à sensibiliser la population à la réalité de l'autisme