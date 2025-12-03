Des audiences ont lieu jusqu’à vendredi devant le Représentant américain au Commerce dans le cadre du processus de révision de l’accord de libre-échange nord-américain.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Le processus mènera à un examen conjoint de cet accord qui doit être reconduit en juillet 2026. Plusieurs gens d’affaires canadiens et américains se livrent à un exercice de charme pour vanter les bienfaits de cet accord.

Certains experts craignent que Trump ne se serve de cette révision pour menacer de sortir de l’accord pour obtenir plus de concessions. Un dossier très important pour l'économie canadienne.

Tout indique que Donald Trump a fait son choix pour le prochain président de la Réserve fédérale américaine.