L'analyste Guillaume Lavoie estime que le président américain Donald Trump est «le candidat favori» de la Chine.

Son affirmation prend tout son sens lorsqu'on considère que Trump ne semble pas s'allier avec les Occidentaux pour s'attaquer à la Chine depuis quelque temps.

En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Guillaume Lavoie souligne que son partenaire prévisible est devenu la Chine, puise que ses relations avec tant les pays alliés aux Ukrainiens que la Russie sont fluctuantes.

Écoutez l'analyste de politique américaine, Guillaume Lavoie, en dire plus à ce sujet dans Le Québec maintenant, jeudi soir.