Marina Orsini et Nathalie Jean revisitent la série culte Les filles de Caleb, diffusée en 1990-1991 sur Radio-Canada, à l’occasion de son 35ᵉ anniversaire, avec le documentaire Les filles de Caleb: l'histoire d'une passion.
Écoutez Marina Orsini, qui campait le personnage d'Émilie Bordeleau, parler de la genèse de ce documentaire, avec Catherine Beauchamp.
La comédienne nous explique comment est née l'idée.
«C'était notre idée à toutes les deux. Nathalie, je dis toujours que c'est la plus grande fan des filles de Caleb. Nathalie, le jour où elle a lu le roman en une nuit, c'est devenu une passion pour elle, cette histoire-là et surtout le personnage d'Émilie. Elle s'est mise à fouiller, à gratter et elle a une superbe plateforme sur Facebook qui est la vraie histoire d'Émilie Bordeleau. Et elle a plusieurs milliers de fans, même en Europe. Puis, donc, on est devenus des amies, nous, depuis 35 ans.»
Le projet explore les lieux emblématiques comme Saint-Stanislas, la vie d’Émilie Bordeleau, l’impact du succès de la série sur Roy Dupuis, et la notoriété internationale de la série, vendue dans plus de 30 pays.
Orsini admet que le tournage du documentaire a été émouvant pour elle.
«Beaucoup, beaucoup d'émotion, vraiment. Parce que, la série ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans que je porte cette histoire-là avec tout le succès que la série a connu.»