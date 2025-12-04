Marina Orsini et Nathalie Jean revisitent la série culte Les filles de Caleb, diffusée en 1990-1991 sur Radio-Canada, à l’occasion de son 35ᵉ anniversaire, avec le documentaire Les filles de Caleb: l'histoire d'une passion.

Écoutez Marina Orsini, qui campait le personnage d'Émilie Bordeleau, parler de la genèse de ce documentaire, avec Catherine Beauchamp.

La comédienne nous explique comment est née l'idée.