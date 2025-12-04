Le sport féminin est en plein essor, mais les établissements licenciés qui en présentent sont rares. C’est ce qui a poussé deux entrepreneuses à ouvrir un restaurant dédié à 100% au sport féminin.

«Le Nadia», un resto-bar sportif entièrement dédié aux sports féminins et mixtes, a ouvert ses portes dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, non loin du Stade olympique, sur la rue Ontario.

Il se positionne comme un lieu rassembleur pour vivre l'émotion des compétitions sportives féminines.

Écoutez Catherine B. Lapointe, l'une des copropriétaires, en discuter avec le chroniqueur sportif Meeker Guerrier jeudi après-midi au Québec maintenant.

Le nom «Le Nadia» a été choisi en hommage à la gymnaste roumaine Nadia Comăneci, le bar étant situé dans un secteur qui a vibré au rythme des Jeux olympiques de 1976.