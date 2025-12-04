Alors que 80% des Québécois sont endettés

Une étude de l’Université Dalhousie révèle qu'une famille moyenne devra débourser 1000 dollars de plus pour son épicerie en 2026.

La spécialiste en finances Isabelle Thibeault indique que les trois postes budgétaires que sont l'habitation, le transport et l'alimentation occupaient historiquement 60% du budget des ménages.

Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 92%, ce qui met de plus en plus de pression sur les Québécois.

Écoutez Isabelle Thibeault, spécialiste en finances personnelles, conseillère en insolvabilité et co-autrice du livre C’en est fait de notre société de consommation développer le tout, dans Le Québec maintenant.

Isabelle Thibeault rapporte que 80% de la population québécoise est endettée de façon à avoir de la difficulté à rembourser leur endettement.