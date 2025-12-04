 Aller au contenu
Alors que 80% des Québécois sont endettés

L'alimentation coûtera 1000$ de plus pour les familles en 2026

Le Québec maintenant

le 4 décembre 2025 16:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Isabelle Thibeault
Isabelle Thibeault
L'alimentation coûtera 1000$ de plus pour les familles en 2026
Une famille moyenne devra débourser 1000$ de plus pour son épicerie en 2026. / Adobe Stock / Chlorophylle

Une étude de l’Université Dalhousie révèle qu'une famille moyenne devra débourser 1000 dollars de plus pour son épicerie en 2026.

La spécialiste en finances Isabelle Thibeault indique que les trois postes budgétaires que sont l'habitation, le transport et l'alimentation occupaient historiquement 60% du budget des ménages.

Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 92%, ce qui met de plus en plus de pression sur les Québécois.

Écoutez Isabelle Thibeault, spécialiste en finances personnelles, conseillère en insolvabilité et co-autrice du livre C’en est fait de notre société de consommation développer le tout, dans Le Québec maintenant.

Isabelle Thibeault rapporte que 80% de la population québécoise est endettée de façon à avoir de la difficulté à rembourser leur endettement.

«J'invite les gens, c'est pas pour des raisons morales, mais d'essayer de se faire un temps des fêtes qui ne les mette pas trop sous pression parce que, honnêtement, des fois, le lendemain de brosse est un peu difficile en janvier.»

Isabelle Thibeault, spécialiste en finances personnelles

