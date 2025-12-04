Une nouveauté

Alors que le temps des Fêtes approche et que les partys de bureau sont plus nombreux, l'Opération Nez rouge est officiellement lancée.

Les services de police de Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ont déjà annoncé l'intensification de leurs interventions pour veiller à la sécurité routière dès aujourd'hui, et ce, jusqu'au 4 janvier 2026.

Écoutez Marilyn Vigneault, directrice générale d'Opération Nez rouge, faire le point, jeudi après-midi, au Québec maintenant animée par Philippe Cantin.

Mme Vigneault a indiqué que l'organisme a connu un lancement réussi le week-end dernier, réalisant 1848 raccompagnements lors de ses deux premières soirées d'opération.

La principale nouveauté cette année est l'amélioration de l'expérience via l'application mobile Nez rouge. Désormais, dans 30 des 42 régions participantes, les usagers peuvent demander leur raccompagnement directement via l'application.