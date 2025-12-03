 Aller au contenu
Société
Hiver précoce

C'est le bonheur dans les stations de ski

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 décembre 2025 18:22

Avec

Philippe Cantin
Une station de ski au Québec. / PC archives

Il neige, on gèle et plein de gens sont heureux, notamment les propriétaires des stations du ski du Québec.

Écoutez à ce sujet Josée Cusson, porte-parole de l’Association des stations de ski du Québec, au micro de Philippe Cantin.

De nombreuses stations sont ouvertes ou vont ouvrir en fin de semaine.

La fabrication mécanique de neige, facilitée par les températures froides, permet de prolonger la saison en cette période de changements climatiques.

Les abonnements de saison représentent plus de la moitié des journées-ski.

