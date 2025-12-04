C'est jeudi, donc, c'est le moment idéal pour découvrir les spéciaux des grandes chaînes.

Écoutez ce sujet Sarah Boily Brodeur, fondatrice de l’Agence Crème, spécialiste en gestion de la charge mentale, en compagnie de Philippe Cantin.

Elle propose des recettes économiques (saumon glacé à la mangue, gnocchis à la carbonara, ramens crémeux, filet de porc au boursin) et identifie des produits en promotion (sirop d’érable, fruits surgelés, jambon, mozzarella Saputo).

Sarah met aussi en avant des idées pour remplir les paniers de la guignolée des médias avec des denrées abordables et essentielles.