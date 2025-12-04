 Aller au contenu
Économie
Hausse du panier d'épicerie en 2026

«17 572 $ par an pour nourrir une famille type» -Michèle Boisvert

par 98.5

0:00
6:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 décembre 2025 17:59

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«17 572 $ par an pour nourrir une famille type» -Michèle Boisvert
À vos intérêts / Cogeco Média

Le rapport sur les prix alimentaires nous apprend que la famille moyenne devra payer 1000$ de plus en 2026 pour se nourrir.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Environ 5 000 $ d'augmentation depuis cinq ans;
  • L’accumulation de hausses successives, année après année, fait mal;
  • L’inflation peut baisser, mais les prix eux, continuent de monter;
  • Télétravail à Ottawa et attrition. Le Globe and Mail confirme qu’Ottawa a envoyé une lettre à 60 000 fonctionnaires les informant d’un programme incitatif de départ à la retraite.

Vous aimerez aussi

On prépare les négociations pour l'accord de libre-échange
Le Québec maintenant
On prépare les négociations pour l'accord de libre-échange
0:00
6:35
Croissance du Québec: pourquoi sommes-nous en queue de peloton au Canada?
La commission
Croissance du Québec: pourquoi sommes-nous en queue de peloton au Canada?
0:00
4:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On discute des spéciaux de la semaine
Rattrapage
Épicerie
On discute des spéciaux de la semaine
«Trump est le candidat favori, pas tant de la Russie, mais de la Chine»
Rattrapage
Guerre en Ukraine
«Trump est le candidat favori, pas tant de la Russie, mais de la Chine»
Qu'est-ce que Ottawa doit faire et ne doit pas faire?
Rattrapage
Éventualité d'un référendum sur la souveraineté
Qu'est-ce que Ottawa doit faire et ne doit pas faire?
«Paul St-Pierre Plamondon a scoré dans son but»
Rattrapage
Attaque envers le milieu culturel
«Paul St-Pierre Plamondon a scoré dans son but»
«Les plaques tectoniques commencent à bouger» -Éric Duhaime
Rattrapage
CAQ, PLQ, QS et PQ
«Les plaques tectoniques commencent à bouger» -Éric Duhaime
«Ça fait 35 ans que je porte cette histoire» -Marina Orsini
Rattrapage
Les filles de Caleb: l'histoire d'une passion
«Ça fait 35 ans que je porte cette histoire» -Marina Orsini
L'Opération Nez Rouge facilitée par l'appli mobile cette année
Rattrapage
Une nouveauté
L'Opération Nez Rouge facilitée par l'appli mobile cette année
Itinérance: Montréal est capable de «faire disparaître les contraintes»
Rattrapage
Trois rencontres en dix jours à la Ville
Itinérance: Montréal est capable de «faire disparaître les contraintes»
Le Nadia: un nouveau resto-bar sportif dédié aux sports féminins
Rattrapage
Hochelaga-Maisonneuve
Le Nadia: un nouveau resto-bar sportif dédié aux sports féminins
L'alimentation coûtera 1000$ de plus pour les familles en 2026
Rattrapage
Alors que 80% des Québécois sont endettés
L'alimentation coûtera 1000$ de plus pour les familles en 2026
Top 10 de vos chansons de Noël préférées
Rattrapage
Le choix des auditeurs et des animateurs
Top 10 de vos chansons de Noël préférées
Rupture des négos: «Pas une surprise, mais une énorme déception» -Dr Heppell
Rattrapage
Entre Québec et la FMOQ
Rupture des négos: «Pas une surprise, mais une énorme déception» -Dr Heppell
Un revers, l'occasion de se ressaisir et l'hommage à Markov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un revers, l'occasion de se ressaisir et l'hommage à Markov
C'est le bonheur dans les stations de ski
Rattrapage
Hiver précoce
C'est le bonheur dans les stations de ski