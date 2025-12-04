Hausse du panier d'épicerie en 2026

Le rapport sur les prix alimentaires nous apprend que la famille moyenne devra payer 1000$ de plus en 2026 pour se nourrir.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Environ 5 000 $ d'augmentation depuis cinq ans;
- L’accumulation de hausses successives, année après année, fait mal;
- L’inflation peut baisser, mais les prix eux, continuent de monter;
- Télétravail à Ottawa et attrition. Le Globe and Mail confirme qu’Ottawa a envoyé une lettre à 60 000 fonctionnaires les informant d’un programme incitatif de départ à la retraite.