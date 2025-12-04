 Aller au contenu
Politique
Attaque envers le milieu culturel

«Paul St-Pierre Plamondon a scoré dans son but»

par Félix-Antoine Bétil

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 décembre 2025 17:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

«Je comprends que sa priorité, son obsession, c'est de faire du Québec un pays, mais, à un moment donné, ça se peut qu'on puisse être en désaccord avec son projet», explique Nathalie Normandeau à propos de Paul St-Pierre Plamondon.

Elle estime que le chef du Parti québécois est sur la défensive, après avoir affirmé jeudi, au lendemain d'une entrevue à Radio-Canada, que la société «promouvoit» l'ingérence du fédéral dans la culture.

Écoutez la chronique de Nathalie Normandeau au micro de Philippe Cantin, jeudi soir.

Autres sujets abordés

  • Le ministre Simon Jolin-Barrette «sur la défensive» avec son projet de constitution;
  • Pablo Rodriguez tente de reprendre le contrôle du Parti libéral du Québec;
  • Marc Miller, ses propos sur le déclin du français et la réaction de François Legault;
  • Le gouvernement du Québec veut réduire le nombre de fonctionnaires, tout comme le fédéral;
  • Le ministère de la Santé surestime le nombre de médecins au Québec dans la loi 2;
  • Montréal s'attaque à la question de l'itinérance en déployant de plus en plus de mesures de grand froid à l'approche de l'hiver.

0:00
