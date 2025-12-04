Attaque envers le milieu culturel

«Je comprends que sa priorité, son obsession, c'est de faire du Québec un pays, mais, à un moment donné, ça se peut qu'on puisse être en désaccord avec son projet», explique Nathalie Normandeau à propos de Paul St-Pierre Plamondon.
Elle estime que le chef du Parti québécois est sur la défensive, après avoir affirmé jeudi, au lendemain d'une entrevue à Radio-Canada, que la société «promouvoit» l'ingérence du fédéral dans la culture.
Écoutez la chronique de Nathalie Normandeau au micro de Philippe Cantin, jeudi soir.
Autres sujets abordés
- Le ministre Simon Jolin-Barrette «sur la défensive» avec son projet de constitution;
- Pablo Rodriguez tente de reprendre le contrôle du Parti libéral du Québec;
- Marc Miller, ses propos sur le déclin du français et la réaction de François Legault;
- Le gouvernement du Québec veut réduire le nombre de fonctionnaires, tout comme le fédéral;
- Le ministère de la Santé surestime le nombre de médecins au Québec dans la loi 2;
- Montréal s'attaque à la question de l'itinérance en déployant de plus en plus de mesures de grand froid à l'approche de l'hiver.