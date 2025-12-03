Entre la défaite pas jolie de la veille contre les Sénateurs et le match à venir mercredi soir contre les Jets, Philippe Cantin et Jérémie Rainville se penchent sur la situation des Canadiens de Montréal.
Les sujets discutés
- Encore des ennuis devant le filet pour le Tricolore;
- Le manque d'engagement défensif des hommes de Martin St-Louis;
- Les Canadiens affrontent les Jets de Winnipeg, privés de Connor Hellebuyck;
- On va rendre hommage à Andrei Markov, reconnu pour son talent en avantage numérique;
- Les Canadiens ont des ennuis contre des équipes reconnues pour leur engagement physique.