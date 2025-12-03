 Aller au contenu
Un revers, l'occasion de se ressaisir et l'hommage à Markov

98.5 Sports

Le Québec maintenant

3 décembre 2025

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Entre la défaite pas jolie de la veille contre les Sénateurs et le match à venir mercredi soir contre les Jets, Philippe Cantin et Jérémie Rainville se penchent sur la situation des Canadiens de Montréal.

Les sujets discutés

  • Encore des ennuis devant le filet pour le Tricolore;
  • Le manque d'engagement défensif des hommes de Martin St-Louis;
  • Les Canadiens affrontent les Jets de Winnipeg, privés de Connor Hellebuyck;
  • On va rendre hommage à Andrei Markov, reconnu pour son talent en avantage numérique;
  • Les Canadiens ont des ennuis contre des équipes reconnues pour leur engagement physique.



