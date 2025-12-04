Trois rencontres en dix jours à la Ville

L’administration de Soraya Martinez Ferrada a annoncé jeudi qu’elle déclenchait des «mesures de grands froids» pour les personnes en situation d'itinérance.

Le président du comité exécutif de Montréal leur prévoit notamment des places au chaud et souhaite offrir une prévisibilité aux organismes communautaires en les finançant sur trois ans.

Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, se prononcer sur l'itinérance au micro de Philippe Cantin, jeudi.

Il souligne que le manque criant de logements sociaux et le bas taux d'inoccupation sont en majeure partie reponsables de la hausse de l'itinérance.