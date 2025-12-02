La vente des activités de services aux particuliers de la Banque Laurentienne et la fermeture de l'ensemble de ses succursales sur le territoire québécois marquent un tournant majeur pour l'institution financière.

Invité à l'émission pour clarifier les enjeux de cette transaction de 1,9 milliard de dollars, Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, a abordé les conséquences pour les employés et les clients.

Concernant la clientèle, le PDG a tenu à se montrer rassurant. Les opérations bancaires se poursuivent «comme à la normale» et les clients n'ont «rien à faire» pour l'instant.

Écoutez Éric Provost, PDG de la Banque Laurentienne, faire le point, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.