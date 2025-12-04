Le choix des auditeurs et des animateurs

Voici le top 10 de vos chansons de Noël favorites ainsi que de celles des animateurs du 98.5:

10) Noël au camp – Tex Lecor / C’est nono Noël – RBO / C’est la nuit de noël – Nicole Martin

9) Promenade en traîneau – Ginette Reno

8) Ce sera bientôt Noël - Damien Robitaille

7) Le sentier de neige – Les Classels

6) Bons baisers de Fort-de-France – La compagnie Créole

5) C’est Noël – Paul et Paul

4) Minuit chrétien – Richard Verreau

3) Fa la la – Bundock

2) 23 décembre – Beau dommage

1) Marie-Noël – Charlebois – Gauthier

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp à l'émission Le Québec maintenant, jeudi, pour entendre ces chansons.