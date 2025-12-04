 Aller au contenu
Arts et spectacles
Le choix des auditeurs et des animateurs

Top 10 de vos chansons de Noël préférées

par 98.5

0:00
7:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 décembre 2025 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Top 10 de vos chansons de Noël préférées
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Voici le top 10 de vos chansons de Noël favorites ainsi que de celles des animateurs du 98.5:

10) Noël au camp – Tex Lecor / C’est nono Noël – RBO / C’est la nuit de noël – Nicole Martin

9) Promenade en traîneau – Ginette Reno

8) Ce sera bientôt Noël - Damien Robitaille

7) Le sentier de neige – Les Classels

6) Bons baisers de Fort-de-France – La compagnie Créole

5) C’est Noël – Paul et Paul

4) Minuit chrétien – Richard Verreau

3) Fa la la – Bundock

2) 23 décembre – Beau dommage

1) Marie-Noël – Charlebois – Gauthier

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp à l'émission Le Québec maintenant, jeudi, pour entendre ces chansons.

