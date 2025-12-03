 Aller au contenu
Économie
L'institution change de main

La Banque Laurentienne vendue: «Ça va être une amélioration pour les clients»

par 98.5

0:00
8:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 décembre 2025 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
La Banque Laurentienne vendue: «Ça va être une amélioration pour les clients»
Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La nouvelle de la vente de la Banque Laurentienne à deux autres banques, dont la Banque Nationale, soulève de nombreuses questions parmi ses 275 000 clients.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.

En attendant le transfert, «il n'y a rien qui change, les guichets automatiques continuent de fonctionner, les 58 succursales demeurent ouvertes».

Elle souligne par ailleurs que le changement devrait être positif pour les clients.

Autre sujet abordé

  • La stratégie tarifaire de Donald Trump montre des signes d’essoufflement aux États-Unis.

Vous aimerez aussi

Une intervention de l'État pour mettre fin aux abonnements et frais abusifs
Lagacé le matin
Une intervention de l'État pour mettre fin aux abonnements et frais abusifs
0:00
6:52
Devrait-on resserrer davantage la loi sur les pourboires?
Radio textos
Devrait-on resserrer davantage la loi sur les pourboires?
0:00
22:08

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'IA est un «assistant, un complément du conseiller en voyage»
Rattrapage
De plus en plus utilisée
L'IA est un «assistant, un complément du conseiller en voyage»
Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»
Rattrapage
Employés d’entretien
Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»
Sites de revente de billets: Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes»
Rattrapage
Projet de loi 10
Sites de revente de billets: Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes»
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Rattrapage
Critères d’admission au secondaire
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Extorsion à Laval: «C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement»
Rattrapage
«Les Grecs de Chomedey» en mènent large
Extorsion à Laval: «C'est répandu, c'est pourquoi on doit agir massivement»
«Il y a une culture de corruption organisationnelle au PLQ» -Alex Boissonneault
Rattrapage
Financement
«Il y a une culture de corruption organisationnelle au PLQ» -Alex Boissonneault
PLQ: «Ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours»
Rattrapage
Expulsion de Rizqy et nouveau sondage
PLQ: «Ce qui a pris 7 ans à rebâtir s’est détruit en 7 jours»
Spécial «Interdit» | L'énigme du mercredi 3 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du mercredi 3 décembre
François Legault veut une poutine santé et ça fait réagir!
Rattrapage
Vidéo publiée sur ses réseaux sociaux
François Legault veut une poutine santé et ça fait réagir!
De nouveaux albums pour Andrea Lindsay et Cruzito
Rattrapage
Artistes canadiens
De nouveaux albums pour Andrea Lindsay et Cruzito
Sondage Léger-Québecor: «Le Jell-O ne pogne pas pour Pablo Rodriguez»
Rattrapage
La crise entourant Marwah Rizqy se poursuit
Sondage Léger-Québecor: «Le Jell-O ne pogne pas pour Pablo Rodriguez»
La police de Laval lance une offensive contre l’extorsion
Rattrapage
Un groupe criminel visé en particulier
La police de Laval lance une offensive contre l’extorsion
CH-Sénateurs: «Tkachuk faisait la pluie et le beau temps»
Rattrapage
Défaite de 5-2
CH-Sénateurs: «Tkachuk faisait la pluie et le beau temps»
Les bienfaits de la musique sur les personnes atteintes de l’Alzheimer
Rattrapage
Documentaire «J’ai souvenir encore»
Les bienfaits de la musique sur les personnes atteintes de l’Alzheimer