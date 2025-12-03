L'institution change de main

La nouvelle de la vente de la Banque Laurentienne à deux autres banques, dont la Banque Nationale, soulève de nombreuses questions parmi ses 275 000 clients.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier, mercredi, à Lagacé le matin.

En attendant le transfert, «il n'y a rien qui change, les guichets automatiques continuent de fonctionner, les 58 succursales demeurent ouvertes».

Elle souligne par ailleurs que le changement devrait être positif pour les clients.

Autre sujet abordé