Politique
Expulsion de Marwah Rizqy

Crise au PLQ : Pablo Rodriguez tente-t-il de faire diversion?

par 98.5

0:00
5:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 décembre 2025 15:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Louis Lacroix / Cogeco Média

Deux semaines après l'avoir suspendue, le chef Pablo Rodriguez a expulsé définitivement Marwah Rizqy, la députée de Saint-Laurent, du caucus libéral.

Cette décision survient alors que les députés du PLQ sont excédés par les allégations de financement illégal. Mardi, les médias de Québecor ont rapporté qu'un entrepreneur aurait versé de l'argent à la campagne de M. Rodriguez, à la demande d'un ami qui aurait recherché un prête-nom.

Écoutez Louis Lacroix, journaliste sur la colline parlementaire pour Cogeco Nouvelles, décortiquer la crise au PLQ, au micro de Philippe Cantin.

Marwah Rizqy est à l'origine de cette crise, déclenchée lorsqu'elle a congédié sa cheffe de cabinet, Geneviève Hinse.

Pablo Rodriguez a justifié son expulsion en affirmant avoir été incapable de lui parler pendant deux semaines, jugeant que la «responsabilité d'un député c'est de parler à son chef». Il a ajouté que Mme Rizqy a «fait du tort au Parti libéral».

«Je pense que ça vient un peu mettre le singe sur l'épaule de Marwah Rizqy, si je peux utiliser cette expression-là, parce que il veut enlever de la pression, parce que toutes les allégations le touchent, lui et sa campagne de financement... Alors là, il veut essayer de concentrer, si on veut, l'attention sur l'épisode Geneviève Hinse, et essayer de s'enlever un peu de pression.»

