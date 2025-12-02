Expulsion de Marwah Rizqy

Deux semaines après l'avoir suspendue, le chef Pablo Rodriguez a expulsé définitivement Marwah Rizqy, la députée de Saint-Laurent, du caucus libéral.

Cette décision survient alors que les députés du PLQ sont excédés par les allégations de financement illégal. Mardi, les médias de Québecor ont rapporté qu'un entrepreneur aurait versé de l'argent à la campagne de M. Rodriguez, à la demande d'un ami qui aurait recherché un prête-nom.

Écoutez Louis Lacroix, journaliste sur la colline parlementaire pour Cogeco Nouvelles, décortiquer la crise au PLQ, au micro de Philippe Cantin.

Marwah Rizqy est à l'origine de cette crise, déclenchée lorsqu'elle a congédié sa cheffe de cabinet, Geneviève Hinse.

Pablo Rodriguez a justifié son expulsion en affirmant avoir été incapable de lui parler pendant deux semaines, jugeant que la «responsabilité d'un député c'est de parler à son chef». Il a ajouté que Mme Rizqy a «fait du tort au Parti libéral».