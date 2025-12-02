Nathalie Normandeau doute que Pablo Rodriguez ait mis «le couvert sur la marmite» en ce qui concerne la crise au Parti libéral du Québec (PLQ).

Elle mentionne un nouveau coup de sonde commandé par Léger et Québecor qui place le taux de satisfaction du chef libéral à 43 % chez les électeurs libéraux seulement.

Écoutez le commentaire de Nathalie Normandeau dans Le Québec maintenant, mardi soir.

Nathalie Normandeau explique que les députés du parti se disent tannés d'entendre parler de cette affaire et souhaitent passer à autre chose.

Des informations supplémentaires concernant la crise au PLQ pourraient sortir dans les médias au cours des prochains jours, souligne-t-elle.