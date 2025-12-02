Crise des opioïdes

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a récemment dressé le bilan de sa deuxième campagne de frappes concertées contre le fentanyl.

La campagne a permis la saisie d'environ 400 kilogrammes de fentanyl au total. Ce chiffre est d'autant plus significatif qu'il représente 78 % de toutes les saisies de fentanyl effectuées durant l'année en cours.

Au-delà du fentanyl, ces mille frappes ont également permis la saisie d'une plus grande quantité d'autres drogues, soit 9000 kilogrammes. Ces opérations ont mené à l'envoi de 8000 personnes devant les tribunaux.

