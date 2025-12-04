Début du procès d’Arthur Galarneau

Le procès d’Arthur Galarneau, un jeune de 21 ans, s’est ouvert mercredi au Palais de justice de Montréal. Il est accusé du meurtre de trois membres de sa famille: ses parents et sa grand-mère.

Plusieurs faits troublants ont été dévoilés lors de cette première journée. Le jeune a notamment poignardé ses victimes à plus de 200 reprises en 2023 dans le secteur de Rosemont.

Ce dernier, qui souffre de schizophrénie et qui consommait beaucoup de cannabis, était convaincu que sa famille faisait partie des méchants d’un film qu’il venait de visionner.

Les parties s’entendent pour demander à la juge de déclarer l’accusé non criminellement responsable.

