Un groupe criminel visé en particulier

La police de Laval en a assez de la vague d’extorsion qui déferle sur son territoire. C’est pourquoi elle lance une importante offensive afin de convaincre les victimes de dénoncer ceux qui leur font des menaces.

Depuis 2022, le nombre de méfaits liés à l’extorsion a doublé, passant de 34 à 61 en 2024. En date du 30 novembre 2025, il y en a eu 76.

Un groupe criminel en particulier est dans la mire de la police de Laval: les Grecs de Chomedey. Rappelons que le chef de ce gang émergent, Bobby le Grec, a été assassiné dans un café Starbucks de Laval en octobre dernier.

Écoutez Bénédicte Lebel donner plus de détails sur ce dossier à l’émission Lagacé le matin, mercredi.