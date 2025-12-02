Le hockey des Canadiens

Les Sénateurs d'Ottawa (19-16-2, 40 points) rendent visite aux Canadiens de Montréal (17-17-3, 37 points) mardi soir au Centre Bell.

Martin McGuire analyse la situation du CH, soulignant l'humilité de Martin St-Louis qui a assumé publiquement le blâme pour la défaite contre l'Avalanche.

Cette honnêteté est jugée plus efficace qu'une punition pour remobiliser l'équipe avant le match «électrique» de mardi soir contre les Sénateurs d'Ottawa.

Les deux rivaux se disputent la troisième place de la division Atlantique.

Il rend également hommage à l'attaquant québécois David Perron, qui dispute son 1200ᵉ match en carrière, vantant sa résilience et son rôle de vétéran chez les Sénateurs.

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs des Canadiens chez Cogeco Média, mettre la table pour la rencontre, à La commission.

Autre sujet abordé: