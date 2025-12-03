Victoire en tirs de barrage

Les Canadiens ont remporté la victoire 3-2 en tirs de barrage contre les Jets de Winnipeg.

Écoutez l'après-match Canadiens-Jets avec Jérémie Rainville, Dany Dubé et Maxime Sarrasin.

Au menu:

L'analyse de Dany Dubé

Écoutez les commentaires de:

Jake Evans: «Un de nos matchs de 60 minutes... 65... les plus complets de la saison. On était en furie après notre rencontre de la veille.»

Juraj Slafkovsky: «Je devais tirer plus souvent au filet»

Jakub Dobes: «Je me sentais bien durant les tirs de barrage. J'étais confiant.»

Alexandre Texier: «Je me sens de mieux en mieux. Je trouve mes jambes.»