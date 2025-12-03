 Aller au contenu
Hockey
Victoire en tirs de barrage

«Un de nos matchs les plus complets de la saison» -Jake Evans

par 98.5 Sports

0:00
11:09

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 3 décembre 2025 23:02

Avec

Dany Dubé
Dany Dubé
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«Un de nos matchs les plus complets de la saison» -Jake Evans
Les Canadiens célèbrent leur victoire. / PC/Christopher Katsarov

Les Canadiens ont remporté la victoire 3-2 en tirs de barrage contre les Jets de Winnipeg.

Écoutez l'après-match Canadiens-Jets avec Jérémie Rainville, Dany Dubé et Maxime Sarrasin.

Au menu:

  • L'analyse de Dany Dubé

Écoutez les commentaires de:

Jake Evans: «Un de nos matchs de 60 minutes... 65... les plus complets de la saison. On était en furie après notre rencontre de la veille.»

Juraj Slafkovsky: «Je devais tirer plus souvent au filet»

Jakub Dobes: «Je me sentais bien durant les tirs de barrage. J'étais confiant.»

Alexandre Texier: «Je me sens de mieux en mieux. Je trouve mes jambes.»

Vous aimerez aussi

«Pas mal tout le monde était fâché de notre performance d'hier» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Pas mal tout le monde était fâché de notre performance d'hier» -Martin St-Louis
0:00
11:50
Un hommage bien senti à Andreï Markov
Le hockey des Canadiens
Un hommage bien senti à Andreï Markov
0:00
9:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Pas mal tout le monde était fâché de notre performance d'hier» -Martin St-Louis
Rattrapage
Une belle performance contre les Jets
«Pas mal tout le monde était fâché de notre performance d'hier» -Martin St-Louis
Andreï Markov, comme Larry Robinson...
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Andreï Markov, comme Larry Robinson...
Un hommage bien senti à Andreï Markov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un hommage bien senti à Andreï Markov
«On connaît notre recette» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«On connaît notre recette» -Martin St-Louis
Écoutez Robidas et Matheson se souvenir de Markov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Écoutez Robidas et Matheson se souvenir de Markov
«Défensivement, on n'était pas là» -Martin St-Louis
Rattrapage
Défaite sans appel contre les Sénateurs
«Défensivement, on n'était pas là» -Martin St-Louis
«Un manque de concentration qui nous fait mal» -Alexandre Carrier
Rattrapage
Revers de 5-2 contre les Sénateurs
«Un manque de concentration qui nous fait mal» -Alexandre Carrier
Une patinoire Bleu-Blanc-Bouge à Salaberry-de-Valleyfield
Rattrapage
Fondation des Canadiens pour l’enfance
Une patinoire Bleu-Blanc-Bouge à Salaberry-de-Valleyfield
Comment Cole Caufield pourrait-il en donner encore plus
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Comment Cole Caufield pourrait-il en donner encore plus
Canadiens de Montréal: pas moins de 15 matchs en décembre
Rattrapage
Horaire chargé
Canadiens de Montréal: pas moins de 15 matchs en décembre
Match historique gâché: manque de cohésion et d'acharnement du CH
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Match historique gâché: manque de cohésion et d'acharnement du CH
Leçons d'humilité : l'Avalanche, une «clinique de hockey» pour les Canadiens
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Leçons d'humilité : l'Avalanche, une «clinique de hockey» pour les Canadiens
«La prochaine étape du Canadien, c'est de trouver le Devon Toews à Lane Hutson»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«La prochaine étape du Canadien, c'est de trouver le Devon Toews à Lane Hutson»
«Le gardien, c'est moins une pièce maîtresse que ça a déjà été»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Le gardien, c'est moins une pièce maîtresse que ça a déjà été»