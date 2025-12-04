Victoire de 3-2 en tirs de barrage

Les Canadiens de Montréal voulaient faire oublier leur défaite de la veille et c’est mission réussie. Le CH a signé un gain de 3-2 mercredi soir au Centre Bell face aux Jets de Winnipeg.

C’est nul autre que Cole Caufield avec un but lors de la séance de tirs de barrage qui a donné la victoire au Tricolore. Juraj Slafkovsky et Oliver Kapanen ont inscrit les deux buts du CH en temps régulier. Ivan Demidov s’est aussi démarqué lors de cette soirée.

Jakub Dobes a quant à lui permis à son équipe de rester dans le match en effectuant plusieurs arrêts importants.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur les performances des Canadiens de Montréal face au Jets de Winnipeg mercredi au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés