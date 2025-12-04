 Aller au contenu
Hockey
Victoire de 3-2 en tirs de barrage

CH-Jets: «C’était beaucoup plus convaincant pour le Tricolore»

par 98.5

0:00
4:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 décembre 2025 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
CH-Jets: «C’était beaucoup plus convaincant pour le Tricolore»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal voulaient faire oublier leur défaite de la veille et c’est mission réussie. Le CH a signé un gain de 3-2 mercredi soir au Centre Bell face aux Jets de Winnipeg. 

C’est nul autre que Cole Caufield avec un but lors de la séance de tirs de barrage qui a donné la victoire au Tricolore. Juraj Slafkovsky et Oliver Kapanen ont inscrit les deux buts du CH en temps régulier. Ivan Demidov s’est aussi démarqué lors de cette soirée.

Jakub Dobes a quant à lui permis à son équipe de rester dans le match en effectuant plusieurs arrêts importants.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur les performances des Canadiens de Montréal face au Jets de Winnipeg mercredi au micro de Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés

  • Un bel hommage pour Andreï Markov qui a eu droit à une longue ovation;
  • Soccer: Wilfried Nancy décroche un poste en Écosse;
  • F1: la nouvelle écurie Cadillac dévoilera sa voiture lors du SuperBowl.

Vous aimerez aussi

Andreï Markov, comme Larry Robinson...
Le hockey des Canadiens
Andreï Markov, comme Larry Robinson...
0:00
10:37
«On connaît notre recette» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«On connaît notre recette» -Martin St-Louis
0:00
1:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Interdit» | L'énigme du jeudi 4 décembre
Nouvelle série policière au Québec: «Alertes: Pelletier»
Rattrapage
Disponible sur illico+
Nouvelle série policière au Québec: «Alertes: Pelletier»
PSPP fustige des artistes: «Pourquoi se mettre à dos ce milieu-là?»
Rattrapage
Un manque de loyauté envers le Québec?
PSPP fustige des artistes: «Pourquoi se mettre à dos ce milieu-là?»
Il écope de 4 ans et demi de prison pour avoir accidentellement tué un bambin
Rattrapage
Avec une arme achetée sur les réseaux sociaux
Il écope de 4 ans et demi de prison pour avoir accidentellement tué un bambin
Tel-Jeunes: «On a remarqué une hausse de 20% en un an»
Rattrapage
Santé mentale
Tel-Jeunes: «On a remarqué une hausse de 20% en un an»
Legault et le 3e lien: «Mais qu’est-ce qui arrive à ce pauvre homme?»
Rattrapage
Nouvelle version déposée sous peu
Legault et le 3e lien: «Mais qu’est-ce qui arrive à ce pauvre homme?»
Pourquoi l'insécurité alimentaire augmente-elle au Québec?
Rattrapage
Grande guignolée des médias
Pourquoi l'insécurité alimentaire augmente-elle au Québec?
Bilans musicaux: quelle est la chanson la plus écoutée en 2025?
Rattrapage
Apple Music et Spotify
Bilans musicaux: quelle est la chanson la plus écoutée en 2025?
Les défenseurs des Canadiens sont-ils trop petits?
Rattrapage
Défaite de 5 à 2 face aux Sénateurs
Les défenseurs des Canadiens sont-ils trop petits?
TikTok: une Québécoise devient virale bien malgré elle
Rattrapage
Son pot de sauce explose dans sa cuisine
TikTok: une Québécoise devient virale bien malgré elle
L'IA est un «assistant, un complément du conseiller en voyage»
Rattrapage
De plus en plus utilisée
L'IA est un «assistant, un complément du conseiller en voyage»
Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»
Rattrapage
Employés d’entretien
Grève à la STM: «Ça risque d’être très imprévisible pour la clientèle»
Sites de revente de billets: Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes»
Rattrapage
Projet de loi 10
Sites de revente de billets: Québec veut mettre fin aux «pratiques malhonnêtes»
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»
Rattrapage
Critères d’admission au secondaire
Bulletin de 4e année exigé: «C’est tôt pour mettre ce fardeau sur des jeunes»