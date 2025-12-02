Prévisions économiques du Conference Board

Le Québec est confronté à des prévisions économiques faméliques, selon les données du Conference Board, mettant en lumière la faiblesse de la croissance du PIB de la province, qui anticipe seulement 0,5 % en 2025 et 0,9 % en 2026.
Ces chiffres placent le Québec en queue de peloton au Canada, loin derrière des provinces comme Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan, dont la croissance est tirée par l'exploitation des ressources naturelles.
Quelles sont les raisons de ce retard?
Écoutez les commentaires de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, à La commission.
«Ce qui manque, c'est des investisseurs qui produisent ici, avec nos ressources d'ici, pour créer des emplois ici...»