Politique provinciale
Affaire Bedford

Pourquoi le syndicat défend-il des profs accusés de prosélytisme?

le 2 décembre 2025 12:48

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le syndicat des professeurs impliqués dans l'affaire de prosélytisme à l'école Bedford dénonce un processus «tellement vicié» qu'il est impossible de prouver les allégations.

L'Alliance des professeurs de Montréal a annoncé qu'il appuiera les enseignants s'ils décident de contester la révocation de leur brevet devant le Tribunal administratif du Québec.

Face à cette situation, l'ancien chef syndical de la CSN, Jacques Létourneau, apporte un éclairage crucial sur l'obligation des syndicats à défendre leurs membres.

L'obligation de défendre les travailleuses et travailleurs syndiqués vient de l'article 47.2 du Code du travail, qui instaure la perception obligatoire de la cotisation syndicale.

Écoutez Jacques Létourneau, ex-chef syndical à la CSN, décortiquer le dossier, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«S'il y a un p'tit doute que le travailleur a été mal défendu, il faut que tu le défendes.»

Jacques Létourneau

