 Aller au contenu
Politique provinciale
Enquête de la Commissaire à l’éthique

La députée Sona Lakhoyan Olivier exclue du caucus libéral

par 98.5

La députée Sona Lakhoyan Olivier exclue du caucus libéral
Pablo Rodriguez a exclu Sona Lakhoyan Olivier,du caucus libéral / PC/Christine Muschi

Le Parti libéral du Québec a annoncé jeudi soir que la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, était exclue du caucus libéral pour la durée d’une enquête menée par la Commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale.

Selon les informations obtenues, l’enquête porte sur l’utilisation des ressources mises à la disposition du bureau de circonscription de Chomedey à des fins partisanes à l’occasion de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

Le whip Marc Tanguay a déclaré que cette exclusion était une demande du chef Pablo Rodriguez et qu'il s’agit d’une décision nécessaire dans les circonstances, prévenant que le parti ne ferait aucun autre commentaire sur cette question.

Vous aimerez aussi

Référendum sur l'indépendance: Gilles Duceppe espère un débat «respectueux»
La commission
Référendum sur l'indépendance: Gilles Duceppe espère un débat «respectueux»
0:00
14:13
Rupture des négos: «Pas une surprise, mais une énorme déception» -Dr Heppell
Le Québec maintenant
Rupture des négos: «Pas une surprise, mais une énorme déception» -Dr Heppell
0:00
7:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.