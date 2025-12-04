Enquête de la Commissaire à l’éthique

Le Parti libéral du Québec a annoncé jeudi soir que la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, était exclue du caucus libéral pour la durée d’une enquête menée par la Commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale.

Selon les informations obtenues, l’enquête porte sur l’utilisation des ressources mises à la disposition du bureau de circonscription de Chomedey à des fins partisanes à l’occasion de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

Le whip Marc Tanguay a déclaré que cette exclusion était une demande du chef Pablo Rodriguez et qu'il s’agit d’une décision nécessaire dans les circonstances, prévenant que le parti ne ferait aucun autre commentaire sur cette question.