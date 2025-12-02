25 interventions en 3 mois

La situation est critique près de l'école secondaire Antoine-Brossard, où des élèves perturbent le voisinage.

Depuis la rentrée scolaire en septembre, le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a été appelé à intervenir à 25 reprises près d'un centre commercial voisin, où des dizaines de jeunes s'attroupent à l'heure du midi.

La porte-parole du SPAL, Marie Beauvais Lavoie, insiste sur le fait qu'il s'agit d'une minorité dérangeante qui crée un «climat d'insécurité» non seulement pour les commerçants et les citoyens, mais aussi pour les autres élèves de la polyvalente.

Plus de 47 commerçants ont été consultés pour documenter les impacts.

Écoutez Marie Beauvais-Lavoie, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil, faire le point au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.