Avec une arme achetée sur les réseaux sociaux

Un jeune de 21 ans a écopé mercredi d’une peine de quatre ans et demi de prison pour avoir accidentellement tué un enfant de trois ans avec une arme à feu.

Yacine Mehennaoui avait plaidé coupable à un chef de négligence criminelle causant la mort.

En novembre 2023 à Bois-des-Filion, il a atteint mortellement un bambin avec une arme à feu illégale achetée sur les réseaux sociaux.

Il disait avoir acheté cette arme pour se protéger.

