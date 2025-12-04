Avec une arme achetée sur les réseaux sociaux

Un jeune de 21 ans a écopé mercredi d’une peine de quatre ans et demi de prison pour avoir accidentellement tué un enfant de trois ans avec une arme à feu.
Yacine Mehennaoui avait plaidé coupable à un chef de négligence criminelle causant la mort.
En novembre 2023 à Bois-des-Filion, il a atteint mortellement un bambin avec une arme à feu illégale achetée sur les réseaux sociaux.
Il disait avoir acheté cette arme pour se protéger.
Écoutez Bénédicte Lebel parler de ce drame qui affecte une famille algérienne qui était venue s’installer au Canada au micro de Patrick Lagacé.
«Tu sais, quand on parle du fléau des armes à feu chez les jeunes. Ce que les policiers me racontent souvent, c’est que les jeunes n’ont aucune idée comment ça fonctionne, n’ont aucune idée à quel point ça peut être dangereux. C’est un exemple de comment ça peut mal tourner.»
