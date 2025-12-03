 Aller au contenu
Justice et faits divers
Atteint de schizophrénie

Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»

par 98.5

0:00
8:37

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 décembre 2025 15:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette
Procès pour triple meurtre: «Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau»
Palais de justice de Montréal / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Arthur Galarneau, souffrant de schizophrénie à l'âge de 22 ans, est accusé d’avoir poignardé à mort ses parents et sa grand-mère à plus de 200 coups de couteau.

La journaliste Any Guillemette, présente au procès, metionne que les psychiatres de la défense et de la poursuite ce sont tout deux accordés sur un verdict de non-responsabilité criminelle.

Le Dr Mathieu Dufour de l'Institut Philippe-Pinel explique que ce type de verdict concerne moins de 1% des cas au Canada, mais semble augmenter dernièrement.

Écoutez la journaliste chez Cogeco Nouvelles, Any Guillemette et Dr Mathieu Dufour, psychiatre légiste et chef du département de psychiatrie à l’Institut Philippe-Pinel, commenter le dossier, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Même l'accusé a eu besoin d'un verre d'eau. Pas parce qu'il nie ce qui s'est passé, mais parce que ces souvenirs sont un peu difficiles.»

Any Guillemette

«Quand la schizophrénie nous empêche de comprendre le caractère mauvais de nos actes, donc moralement, on fait des choses qui ne sont pas bien, mais on se rend pas compte que c'est moralement pas correct. C'est là que le juge peut trouver quelqu'un non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.»

Dr Mathieu Dufour

Vous aimerez aussi

Le bracelet antirapprochement: «Ce n'est pas parfait comme service, c'est vrai»
Lagacé le matin
Le bracelet antirapprochement: «Ce n'est pas parfait comme service, c'est vrai»
0:00
9:40
Des dizaines d'ados violents font la loi près d'une polyvalente à Brossard
La commission
Des dizaines d'ados violents font la loi près d'une polyvalente à Brossard
0:00
11:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les républicains sauvent les apparences
Rattrapage
Élection au Tennessee
Les républicains sauvent les apparences
Jean Chrétien pourrait être convoqué à une commission parlementaire
Rattrapage
Opération citoyenneté de 1995
Jean Chrétien pourrait être convoqué à une commission parlementaire
«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
Rattrapage
Les insultes de PSPP
«C'est une insulte au milieu culturel québécois» Nathalie Normandeau
«Ce n'est jamais le système, c'est l'application qui compte» -Dany Dubé
Rattrapage
Les insuccès des Canadiens
«Ce n'est jamais le système, c'est l'application qui compte» -Dany Dubé
Hiver enneigé: «Les stations de ski se frottent les mains»
Rattrapage
Malgré le dérèglement climatique
Hiver enneigé: «Les stations de ski se frottent les mains»
Les dix meilleures chansons de Noël
Rattrapage
Palmarès annuel Billboard
Les dix meilleures chansons de Noël
«Les gens sont assujettis aux subventions et à l'idéologie fédérales» -PSPP
Rattrapage
Milieu culturel québécois
«Les gens sont assujettis aux subventions et à l'idéologie fédérales» -PSPP
«C'est extrêmement jeune pour commencer à mettre ce genre de pression»
Rattrapage
Un bulletin de 4e pour l'admission au secondaire
«C'est extrêmement jeune pour commencer à mettre ce genre de pression»
Le système de jeu de Martin St-Louis critiqué
Rattrapage
Défaite du Tricolore contre les Sénateurs
Le système de jeu de Martin St-Louis critiqué
Gala Québec Cinéma: l'événement s'annonce «corrosif»
Rattrapage
27e édition
Gala Québec Cinéma: l'événement s'annonce «corrosif»
«La chute est brutale pour Pablo Rodriguez» -Philippe Léger
Rattrapage
Baisse dans les intentions de vote
«La chute est brutale pour Pablo Rodriguez» -Philippe Léger
La Banque Laurentienne est finalement vendue
Rattrapage
Une longue saga se termine
La Banque Laurentienne est finalement vendue
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
L'esprit de Noël précoce cette année
Rattrapage
Hiver hâtif
L'esprit de Noël précoce cette année