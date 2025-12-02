 Aller au contenu
Politique provinciale
«Le supplice de la goutte d’eau se poursuit pour le PLQ» -Nathalie Normandeau

le 2 décembre 2025 12:19

Avec

Les problèmes éthiques du Parti libéral du Québec (PLQ) ne cessent de s'accumuler, provoquant un véritable «supplice de la goutte d'eau». Une nouvelle révélation de Québecor mardi matin a exposé un militant libéral qui promettait des faveurs à un entrepreneur en échange d'un don de 500 $.

Les faits rapportés sont préoccupants : le militant aurait promis à l'entrepreneur de «faire entrer ta compagnie au gouvernement» si Pablo Rodriguez devenait chef et formait le gouvernement.

Ce type d'arrangement, où un don est échangé contre l'espoir d'être remboursé ou de recevoir des faveurs, est interdit par la loi.

Écoutez la discussion d’ouverture de La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Le supplice de la goutte d'eau se poursuit pour le Parti libéral du Québec, [une] autre révélation embarrassante par Québecor... On apprend qu'un militant libéral promettait des faveurs à un entrepreneur en échange d'un don de 500 $.»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés 

  • La Banque Nationale et Fairstone verseront 1,9 milliard de dollars pour acheter la Banque Laurentienne;
  • L'utilisation des réseaux sociaux et des téléphones cellulaires amplifie les rassemblements et les confrontations chez les jeunes.

