Les problèmes éthiques du Parti libéral du Québec (PLQ) ne cessent de s'accumuler, provoquant un véritable «supplice de la goutte d'eau». Une nouvelle révélation de Québecor mardi matin a exposé un militant libéral qui promettait des faveurs à un entrepreneur en échange d'un don de 500 $.

Les faits rapportés sont préoccupants : le militant aurait promis à l'entrepreneur de «faire entrer ta compagnie au gouvernement» si Pablo Rodriguez devenait chef et formait le gouvernement.

Ce type d'arrangement, où un don est échangé contre l'espoir d'être remboursé ou de recevoir des faveurs, est interdit par la loi.

