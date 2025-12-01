En vente chez Costco

Costco met en vente une casquette qui facilite la pousse des cheveux pour la modique somme de 1300$. S'agit-il d'une arnaque ou peut-on vraiment regarnir son cuir chevelu avec style?

Écoutez le Dr Michel Chagnon, médecin spécialiste en chirurgie esthétique de la clinique de greffe de cheveux Bédard, discuter de cette nouvelle technologie au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le médecin spécialiste explique que cette nouvelle technologie se base sur la réaction de certains enzymes à la lumière.