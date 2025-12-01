En vente chez Costco

 Aller au contenu
Casquette à 1300$ pour la pousse de cheveux: arnaque ou remède miracle?

La commission

le 1 décembre 2025 14:54

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Costco met en vente une casquette qui facilite la pousse des cheveux pour la modique somme de 1300$. S'agit-il d'une arnaque ou peut-on vraiment regarnir son cuir chevelu avec style?

Écoutez le Dr Michel Chagnon, médecin spécialiste en chirurgie esthétique de la clinique de greffe de cheveux Bédard, discuter de cette nouvelle technologie au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le médecin spécialiste explique que cette nouvelle technologie se base sur la réaction de certains enzymes à la lumière.

«Si vous m'aviez posé cette question là il y a plus de dix ans, peut être qu'on aurait pu en rire ensemble, mais le vent a changé de bord. Depuis, ça fait maintenant partie de notre arsenal thérapeutique pour traiter les problèmes de perte de cheveux.»

Dr Michel Chagnon

