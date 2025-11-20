La plus grande capitalisation boursière

Nvidia est devenue l'entreprise la plus influente sur les marchés américains, sa capitalisation boursière dépassant les 4 500 milliards de dollars.

Elle domine le marché des puces nécessaires pour l'intelligence artificielle (ChatGPT, Gemini).

Sébastien McMahon, stratège, confirme qu'elle a réalisé 18 milliards de dollars de profits au dernier trimestre et maintient une avance de 12 à 18 mois sur ses compétiteurs.

Bien que sa valorisation soit élevée, elle est jugée raisonnable.

Cependant, la prudence est de mise, car l'action a reculé de 15 % récemment, et les investisseurs s'inquiètent des risques systémiques liés à l'emprunt pour l'acquisition de ses puces.

