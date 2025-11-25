Comment les «hackers» s'y sont-ils pris?

Le quotidien La Tribune a révélé que la radio estrienne CFLX a été victime d'une cyberattaque, qui diffusait des messages à connotation raciste en ondes.
François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, explique que le phénomène s'est également déroulé en Gaspésie et ailleurs dans le monde.
Comment les «hackers» s'y prennent-ils pour prendre le contrôle de stations de radio?
Écoutez François Charron, chroniqueur à la vie numérique, décortiquer le tout mardi, dans Radio textos.
Autres sujets abordés
- Elon Musk estime que le travail deviendra «un passe-temps» en raison de l'intelligence artificielle;
- Une femme atteinte de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) a retrouvé l'usage de la parole grâce à l'intelligence artificielle.