Moins de télétravail pour les fonctionnaires

La rumeur selon laquelle le gouvernement fédéral voudrait graduellement éliminer le télétravail pour ses fonctionnaires afin de favoriser une «meilleure collaboration entre les employés» et une «amélioration de la productivité» prend de l'ampleur.

Quels sont les avantages réels du travail en présentiel et qu'en pensent les travailleurs du réseau public?

L'Ontario, pour sa part, est déjà allé de l'avant en rapatriant l'ensemble de ses fonctionnaires au bureau.

Écoutez Sébastien Paquette, vice-président exécutif pour le Québec de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, discuter de l'éventuelle obligation du travail en présentiel, lundi, à l'émission La commission.