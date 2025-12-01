 Aller au contenu
Politique fédérale
Moins de télétravail pour les fonctionnaires

Que pensent les travailleurs du retour au travail présentiel?

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Quels sont les avantages réels du travail en présentiel et qu'en pensent les travailleurs du réseau public? / Frédéric Massard / Adobe Stock

La rumeur selon laquelle le gouvernement fédéral voudrait graduellement éliminer le télétravail pour ses fonctionnaires afin de favoriser une «meilleure collaboration entre les employés» et une «amélioration de la productivité» prend de l'ampleur.

Quels sont les avantages réels du travail en présentiel et qu'en pensent les travailleurs du réseau public?

L'Ontario, pour sa part, est déjà allé de l'avant en rapatriant l'ensemble de ses fonctionnaires au bureau. 

Écoutez Sébastien Paquette, vice-président exécutif pour le Québec de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, discuter de l'éventuelle obligation du travail en présentiel, lundi, à l'émission La commission.

«On pense que c'est une mauvaise idée. Nos membres nous disent qu'ils sont plus efficaces quand ils sont en télétravail qu'au bureau. Puis, il y a aucune étude qui démontre que la productivité est meilleure au bureau qu'en télétravail. Donc, on ne comprend pas vraiment pourquoi le gouvernement irait là. Déjà que présentement, l'intégration à trois jours semaine, ça ne donne pas des bons résultats.»

Sébastien Paquette

