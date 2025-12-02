 Aller au contenu
Politique fédérale
Code criminel

Propos haineux: le Bloc et les libéraux veulent la fin de l'exemption religieuse

par 98.5

0:00
4:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 décembre 2025 08:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Propos haineux: le Bloc et les libéraux veulent la fin de l'exemption religieuse
Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois / La Presse Canadienne

Yves-François Blanchet a confirmé l'alliance du Bloc québécois avec les Libéraux de Mark Carney pour amender le Code criminel (via le projet de loi C-9), afin de mettre fin à l'exemption religieuse qui protège certains propos haineux. 

Il explique que cette exemption est une «aberration complète» et permet à des individus de justifier l'incitation à la violence ou à l'extermination d'un peuple en se cachant derrière des textes religieux.

Il a précisé que la loi vise les gestes criminels d'incitation à la violence et que la motivation par la haine est un facteur aggravant dans la détermination de la peine. 

Écoutez le chef du Bloc québécois, expliquer le tout, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

Interrogé sur la position du chef conservateur Pierre Poilievre qui dénonce un risque de criminalisation des textes religieux, le chef du Bloc québécois estime qu'il «met dans le trouble» ses députés québécois, expliquant que la position conservatrice vise à concilier des conservateurs canadiens qui interprètent la Bible de façon «archaïque» et sont des «dénonciateurs de l'homosexualité» avec le consensus québécois contre l'exception religieuse.

«C'est une aberration complète de pouvoir inviter à la violence, de pouvoir inciter à la haine, au génocide, [et dire] "ça vient de mon bon Dieu à moi, il n'y a pas de trouble, ça va bien."»

Yves-François Blanchet

