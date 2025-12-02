Propos sur le déclin du français

Appelé à commenter le conflit entre le gouvernement du Québec et la nomination du nouveau ministre de la Culture et de l’Identité canadiennes, Marc Miller, le chroniqueur Dimitri Soudas estime que M. Miller «devrait arrêter de penser tout haut».

Le ministre libéral a affirmé mardi qu'il était «tanné» que le sujet du déclin du français au Québec soit abordé dans l'opinion publique, provoquant une réaction négative, notamment du premier ministre québécois François Legault.

Écoutez le chroniqueur de politique fédérale Dimitri Soudas commenter l'actualité politique au micro de Philippe Cantin, mardi.

Marc Miller ne devrait toutefois pas s'excuser pour ses propos, d'après Dimitri Soudas.

