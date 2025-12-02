 Aller au contenu
Politique fédérale
Propos sur le déclin du français

Marc Miller «devrait arrêter de penser tout haut» -Dimitri Soudas

par 98.5

0:00
8:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 décembre 2025 17:47

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Marc Miller «devrait arrêter de penser tout haut» -Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Appelé à commenter le conflit entre le gouvernement du Québec et la nomination du nouveau ministre de la Culture et de l’Identité canadiennes, Marc Miller, le chroniqueur Dimitri Soudas estime que M. Miller «devrait arrêter de penser tout haut».

Le ministre libéral a affirmé mardi qu'il était «tanné» que le sujet du déclin du français au Québec soit abordé dans l'opinion publique, provoquant une réaction négative, notamment du premier ministre québécois François Legault.

Écoutez le chroniqueur de politique fédérale Dimitri Soudas commenter l'actualité politique au micro de Philippe Cantin, mardi.

Marc Miller ne devrait toutefois pas s'excuser pour ses propos, d'après Dimitri Soudas.

Autre nouvelle abordée

  • Les libéraux fédéraux et les bloquistes se sont entendus pour modifier le Code criminel afin de supprimer l'exception religieuse lors des poursuites contre les propos haineux, ce qui ne plaît pas aux Parti conservateur du Canada.

