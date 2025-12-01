 Aller au contenu
Politique internationale
Raffale de nouvelles

«Panthéon de la honte»: l'administration Trump s'attaque aux journalistes

par 98.5

0:00
4:54

Entendu dans

La commission

le 1 décembre 2025 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Panthéon de la honte»: l'administration Trump s'attaque aux journalistes
La commission / Cogeco Média

Les journalistes américains se retrouvent sous pression après que la Maison-Blanche ait lancé le «Panthéon de la honte» qui regroupe les médias, tels que le Washington Post, CBS News et CNN, qui publient des articles avec lesquels l'administration Trump est en désaccord.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter les nouvelles en rafale, lundi, à La commission.

Autres sujets abordés:

  • Trump donne un ultimatum au président du Vénézuéla pour qu'il cède le pouvoir;
  • 151 décès dans un grave incendie à Hong Kong: 13 personnes arrêtées;
  • Vague d'inspections du gouvernement fédéral pour la classification des conducteurs de poids lourd;
  • L'Université Laval veut préserver la vache canadienne: seulement 400 vaches de ce type restantes au Québec.

Vous aimerez aussi

«On a mobilisé plus de 10 % des forces navales américaines» -Guillaume Lavoie
Le Québec maintenant
«On a mobilisé plus de 10 % des forces navales américaines» -Guillaume Lavoie
0:00
7:19
Féminicide: un crime passible de prison à vie en Italie
La commission
Féminicide: un crime passible de prison à vie en Italie
0:00
4:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les chansons de Ginette Reno de retour sur les plateformes
Rattrapage
Les bonnes nouvelles de la journée
Les chansons de Ginette Reno de retour sur les plateformes
Casquette à 1300$ pour la pousse de cheveux: arnaque ou remède miracle?
Rattrapage
En vente chez Costco
Casquette à 1300$ pour la pousse de cheveux: arnaque ou remède miracle?
Y a-t-il plus de matières recyclées grâce aux nouvelles règles de tri?
Rattrapage
Contenants, emballages, imprimés
Y a-t-il plus de matières recyclées grâce aux nouvelles règles de tri?
Que pensent les travailleurs du retour au travail présentiel?
Rattrapage
Moins de télétravail pour les fonctionnaires
Que pensent les travailleurs du retour au travail présentiel?
«Il n’y a rien à célébrer» selon Gaétan Barrette
Rattrapage
Un an après les débuts de Santé Québec
«Il n’y a rien à célébrer» selon Gaétan Barrette
Hydro-Québec tente de mettre fin aux coûts inutiles
Rattrapage
1,40 $ pour les factures papier?
Hydro-Québec tente de mettre fin aux coûts inutiles
L’OMS endosse les médicaments de type Ozempic
Rattrapage
Lutte contre l'obésité
L’OMS endosse les médicaments de type Ozempic
«Les ménages de la classe moyenne ont peu de marge de manœuvre»
Rattrapage
Insécurité alimentaire
«Les ménages de la classe moyenne ont peu de marge de manœuvre»
Haltes-chaleur: les 500 places sont-elles suffisantes?
Rattrapage
Annonce de la mairesse sur l'itinérance
Haltes-chaleur: les 500 places sont-elles suffisantes?
Construction au Québec: sommet historique et réorganisation massive à venir
Rattrapage
Productivité et organisation des métiers d'avenir
Construction au Québec: sommet historique et réorganisation massive à venir
«Limiter le droit de grève, pour nous ça vient brimer le droit d'association»
Rattrapage
L'APTS conteste la loi Boulet en Cour supérieure
«Limiter le droit de grève, pour nous ça vient brimer le droit d'association»
Steven Guilbault à TLMEP: «Stratégique, mais authentique»
Rattrapage
Démission du cabinet de Marc Carney
Steven Guilbault à TLMEP: «Stratégique, mais authentique»
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
100 ans après son dernier match: Hommage à Georges Vézina
Vendredi fou : «En bon Québécois c'est débile!»
Rattrapage
Effet sur les commerces
Vendredi fou : «En bon Québécois c'est débile!»