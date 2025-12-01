Raffale de nouvelles

Les journalistes américains se retrouvent sous pression après que la Maison-Blanche ait lancé le «Panthéon de la honte» qui regroupe les médias, tels que le Washington Post, CBS News et CNN, qui publient des articles avec lesquels l'administration Trump est en désaccord.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter les nouvelles en rafale, lundi, à La commission.
Autres sujets abordés:
- Trump donne un ultimatum au président du Vénézuéla pour qu'il cède le pouvoir;
- 151 décès dans un grave incendie à Hong Kong: 13 personnes arrêtées;
- Vague d'inspections du gouvernement fédéral pour la classification des conducteurs de poids lourd;
- L'Université Laval veut préserver la vache canadienne: seulement 400 vaches de ce type restantes au Québec.