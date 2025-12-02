 Aller au contenu
Politique internationale
Propos sur l'Europe

Situation mondiale: «Poutine s'en fout comme de l'an 40»

Le Québec maintenant

le 2 décembre 2025 15:56

Philippe Cantin
Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré mardi: «Si l'Europe veut la guerre avec la Russie, nous sommes prêts.» / Adobe Stock

Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré mardi: «Si l'Europe veut la guerre avec la Russie, nous sommes prêts.»

Des propos qui accentuent les tensions entre pays européens, alors qu'aucun accord de paix n'a encore été trouvé en ce qui a trait à l'Ukraine.

Écoutez Ferry de Kerckhove ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales (ESAPI) de l’Université d’Ottawa analyser la situation mondiale au micro de Philippe Cantin.

Ferry de Kerchkove explique que les pays d'Europe ne sont pas alignés avec les Américains actuellement, ce qui, à son avis, complique le conflit.

«C'est extraordinaire parce qu'on voit tous ces effets d'allers et venues entre Américains et Européens. Et Poutine, au fond, s'en fout comme de l'an 40. Lui, son point de vue n'a absolument pas changé. L'objectif, c'est la conquête de l'Ukraine.»

Ferry de Kerchkove, ex-diplomate canadien

