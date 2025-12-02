Propos sur l'Europe

Vladimir Poutine, le président russe, a déclaré mardi: «Si l'Europe veut la guerre avec la Russie, nous sommes prêts.»

Des propos qui accentuent les tensions entre pays européens, alors qu'aucun accord de paix n'a encore été trouvé en ce qui a trait à l'Ukraine.

Écoutez Ferry de Kerckhove ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales (ESAPI) de l’Université d’Ottawa analyser la situation mondiale au micro de Philippe Cantin.

Ferry de Kerchkove explique que les pays d'Europe ne sont pas alignés avec les Américains actuellement, ce qui, à son avis, complique le conflit.